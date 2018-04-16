В Башкирии ожидается теплая неделя с небольшими осадками

По данным Росгидрометцентра, на неделе в Уфе будет плюсовая температура до +13°C.

Во вторник, 17 апреля, днем воздух прогреется до +10°C. В последующие дни температура воздуха составит +9+12°C. На протяжении недели местами пройдут кратковременные дожди. Дожди будут также ночью с пятницы по субботу 20-22 апреля.