В Башкирии ожидается теплая неделя с небольшими осадками

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Минимальная температура -1°C будет только ночью в конце недели.
По данным Росгидрометцентра, на неделе в Уфе будет плюсовая температура до +13°C.
Во вторник, 17 апреля, днем воздух прогреется до +10°C. В последующие дни температура воздуха составит +9+12°C. На протяжении недели местами пройдут кратковременные дожди. Дожди будут также ночью с пятницы по субботу 20-22 апреля.
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