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В Башкирии ожидается теплая неделя с небольшими осадками
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В Башкирии ожидается теплая неделя с небольшими осадками

Сегодня, 11:01ГородРустэм Башкирцев
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