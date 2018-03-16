В Башкирии на выходных ожидается потепление

17 и 18 марта днем в республике будет плюсовая температура воздуха, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.

17 марта пройдет мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит -4-9°C, днем поднимется до +2°C.