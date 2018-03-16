В Башкирии на выходных ожидается потепление

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В грядущие выходные в республике пройдет снег, днем температура поднимется выше 0.
17 и 18 марта днем в республике будет плюсовая температура воздуха, сообщили в пресс-службе Башгидрометцентра.
17 марта пройдет мокрый снег. В отдельных районах ожидается гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью составит -4-9°C, днем поднимется до +2°C.
18 марта пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -20°C по северу республики. Максимально высокая температура воздуха будет днем - +1°C.
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