Ялалов о жителе Уфы, которому снесли дом: Это же 100%-ая деза!

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов в очередной раз раскритиковал местные СМИ за то, что они хватаются за "жареные факты". На этот раз его возмущение вызвала новость о жителе города, у которого снесли дом, пока он был в командировке.

Сегодня на оперативке Ялалов заявил, что этот гражданин якобы организовал рассылку по СМИ, а журналисты эту информацию "подхватили, не проверяя абсолютно".

- Какой человек даже не в здравом уме будет сносить чужой объект? - возмутился Ялалов. - Это же уголовное преступление на 100 процентов. Даже хотя бы это должно было насторожить, что здесь что-то не так. И когда он демонстрирует паспорт чужой, ну это же 100%-ая деза - дезинформация и нагнетание ненужного ажиотажа, вы поймите! Ну давайте работать профессионально!

Ялалов подчеркнул, что это не единичный случай в Уфе, когда в старые дома прописывались по 5-20 человек, а потом все они требовали соблюдения своих жилищных прав.

- Работают юристы так называемые, специальная схема - как бы отжать от родного государства себе любимому, - пояснил механизм Ирек Ялалов. - Поэтому, уважаемые коллеги, прежде чем бросаться на защиту "униженных и оскорбленных", посмотрите, на какой машине этот "униженный и оскорбленный ездит", стоимостью с дорогую квартиру. Ну давайте работать честно, ну сколько можно уже призывать, коллеги! Я понимаю, это жареная сенсация, но вы ославили наш город на всю страну.

Ялалов призвал журналистов не обижаться.

- Если я не скажу, об этом никто не скажет в этом городе! - заявил он.