Ялалов о жителе Уфы, которому снесли дом: Это же 100%-ая деза!

Сегодня на оперативке Ялалов заявил, что этот гражданин якобы организовал рассылку по СМИ, а журналисты эту информацию "подхватили, не проверяя абсолютно".
- Какой человек даже не в здравом уме будет сносить чужой объект? - возмутился Ялалов. - Это же уголовное преступление на 100 процентов. Даже хотя бы это должно было насторожить, что здесь что-то не так. И когда он демонстрирует паспорт чужой, ну это же 100%-ая деза - дезинформация и нагнетание ненужного ажиотажа, вы поймите! Ну давайте работать профессионально!
Ялалов подчеркнул, что это не единичный случай в Уфе, когда в старые дома прописывались по 5-20 человек, а потом все они требовали соблюдения своих жилищных прав.
- Работают юристы так называемые, специальная схема - как бы отжать от родного государства себе любимому, - пояснил механизм Ирек Ялалов. - Поэтому, уважаемые коллеги, прежде чем бросаться на защиту "униженных и оскорбленных", посмотрите, на какой машине этот "униженный и оскорбленный ездит", стоимостью с дорогую квартиру. Ну давайте работать честно, ну сколько можно уже призывать, коллеги! Я понимаю, это жареная сенсация, но вы ославили наш город на всю страну.
Ялалов призвал журналистов не обижаться.
- Если я не скажу, об этом никто не скажет в этом городе! - заявил он.
Напомним, информацию из СМИ о том, что в Уфе снесли дом на ул. Гафури 68а, пока хозяин был в командировке, сейчас проверяет башкирский следком.