Ялалов:Что делают 1200 чиновников в Уфе для людей - тайна за семью печатями
Говоря о муниципальных сайтах, Ирек Ялалов отметил, что они "либо мертвые, либо полумертвые".
- Так, для галочки сделали, - возмутился мэр. - Зайдет пользователь, проматерится и выйдет.
Особенное недовольство Ялалов выразил по поводу сайта главархитектуры города, заявив, что он "вообще никакой".
- Лучше бы тогда выключили и не позорились, - недовольно отметил он, добавив, что то же самое можно сказать о сайте управления по ремонту и строительству дорог и искусственных сооружений.
Мэр выразил недовольство контентом сайтов в том плане, что чиновники долгое время не обновляют информацию и не рассказывают горожанам о том, какую работу проводят.
- В итоге то, чем занимаются в Уфе 1200 чиновников для людей - тайна за семью печатями, - резюмировал он, дав поручение подчиненным улучшить работу по своим сайтам, взяв за основу обновленный сайт администрации Уфы.