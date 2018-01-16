Ялалов:Что делают 1200 чиновников в Уфе для людей - тайна за семью печатями

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативке раскритиковал сайты структур мэрии. Он возмутился тем, что чиновники недостаточно хорошо освещают свою работу, а в итоге людям непонятно, чем занимаются муниципальные власти.

Говоря о муниципальных сайтах, Ирек Ялалов отметил, что они "либо мертвые, либо полумертвые".

- Так, для галочки сделали, - возмутился мэр. - Зайдет пользователь, проматерится и выйдет.

Особенное недовольство Ялалов выразил по поводу сайта главархитектуры города, заявив, что он "вообще никакой".

- Лучше бы тогда выключили и не позорились, - недовольно отметил он, добавив, что то же самое можно сказать о сайте управления по ремонту и строительству дорог и искусственных сооружений.

Мэр выразил недовольство контентом сайтов в том плане, что чиновники долгое время не обновляют информацию и не рассказывают горожанам о том, какую работу проводят.