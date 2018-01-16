В Уфе жильцов расселённого аварийного дома заселили обратно

Забрав выданное ранее новое жильё.

В Уфе жители аварийного дома вынуждены были вернутся в барак, после того как у них забрали выданные квартиры. Как сообщает proural.info, дом №17 по улице Владивостокской расселили ещё в сентябре прошлого года, людям выдали жильё в новостройках. Перевезя имущество в новые дома, новосёлы отправились в регпалату, чтобы оформить документы на квартиры.

- В Регпалате наши документы не взяли. Они у них попросту не прошли, так как выяснилось, что наш дом не является аварийным и сносу не подлежит. 25 ноября мне сообщили о том, что я должна вернуться сюда, - рассказала корреспонденту издания жилец дома Сария Буранкина.

Когда люди вернулись, оказалось, что всё это время в доме обитали бомжи, двери в квартиры выбиты, а коммуникации отключены. Кроме того, несостоявшимся новосёлам пришлось обивать пороги чиновников, чтобы по новой открывать расчётные счета за коммунальные услуги.

В пресс-службе администрации города пояснили, что жильцов вернули в старый дом из-за судебного разбирательства, инициированного другими жильцами.

Оказывается, ещё в начале лета, часть жильцов смогла оспорить в суде акт о признании дома аварийным, но вступившее в силу решение суда было доставлено в службу сноса и расселения Уфы лишь 22 сентября, к тому времени часть жильцов дома уже получила ключи от новых квартир.