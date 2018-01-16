В Уфе на новом мосту через реку Белую изменят схему движения

В Уфе на новом мосту через реку Белую на весь год введут реверсивное движение - по определенным полосам, в зависимости от времени изменяемое с одного направления на противоположное. Это связано с закрытием старого бельского моста.

Об изменении схемы движения на новом бельском мосту сообщил сегодня на оперативке глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Он сообщил, что вчера выезжал к мосту с главным госавтоинспектором республики, решение о реверсивном движении было принято по итогам встречи.

- Таким образом мы можем снять остроту ситуации, - пояснил глава администрации, добавив, что сейчас идет поиск источников финансирования на реконструкцию старого моста. - За прошедшие морозные дни резко ухудшилось состояние металла и бетона. Мы не можем рисковать жизнь и здоровьем горожан.