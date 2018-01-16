МЧС предупреждает о сильном гололеде и изморози в Башкирии

16-17 января ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Местами пройдет небольшой снег, ожидается гололед и сильная изморозь. На автодорогах местами туман с видимостью до 500-1000 метров.

Ночью 16 и 17 января будет -19-14°C, а при прояснениях температура воздуха опустится до -21°C. Днем 17 января будет -5-10°C, местами до -15°C. Будет дуть умеренный ветер переменных направлений.