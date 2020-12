Власти Уфы озвучили цены на живые ели и сосны на базарах городах

С 15 по 31 декабря в Уфе будет организовано 79 площадок для торговли ёлками. Об этом на оперативном совещании в администрации города рассказала заместитель начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Администрации Уфы Эльвира Матвеева.

Продажа ёлок будет организована на специально отведенных территориях, ярморкаха, а также на территории торговых центров. По словам Эльвиры Матвеевой, цены останутся на уровне прошлого года. Так, по информации мэрии Уфы, сосны на елочных базарах будут стоить от 500 до 1500 рублей, елки — от 600 до 1500 рублей, пихты — до 2500 рублей, ветки хвойных деревьев - от 100 рублей. Лесных красавиц завезут на базары из Чишминского, Благоварского, Белорецкого, Кушнаренковского и Благовещенского районов, а также Из Челябинской области. Спрос на живые ели, как рассказывает Матвеева, упал. Теперь горожане стремятся приобретать искусственные ёлки. Она также напомнила, что незаконное размещение площадок для торговли предусматривает штраф. Кроме этого в январе 2021 года пройдет акция «Ёлка в щепки» для цивилизованной утилизации деревьев и последующего использования новогодних елок в качестве вторсырья. Врио мэра Рустем Газизов поручил взять на контроль проведение ёлочных базаров, чтобы гражданам оказывалась качественная услуга, а после проведения торговли территория была очищена. Напомним, на вчерашнем оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили подготовку республики к Новому году. Стало известно, что власти запретили водить хороводы вокруг ёлки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

