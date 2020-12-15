Власти Уфы озвучили цены на живые ели и сосны на базарах городах

Так, по информации мэрии Уфы, сосны на елочных базарах будут стоить от 500 до 1500 рублей, елки — от 600 до 1500 рублей, пихты — до 2500 рублей, ветки хвойных деревьев - от 100 рублей. Лесных красавиц завезут на базары из Чишминского, Благоварского, Белорецкого, Кушнаренковского и Благовещенского районов, а также Из Челябинской области. Спрос на живые ели, как рассказывает Матвеева, упал. Теперь горожане стремятся приобретать искусственные ёлки. Она также напомнила, что незаконное размещение площадок для торговли предусматривает штраф.