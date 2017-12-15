В Уфе пройдут торги под жилищное строительство

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Об этом сообщили в мэрии Уфы.
В Уфе состоятся торги, на которых можно будет приобрести участки земли под ИЖС. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участки расположены на территории города. Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 15 января 2018 года.
Участки расположены:
- Уфа, Ленинский район, мкр. Сафроновский, уч. П-029, кадастровый квартал 02:55:050226, Ориентировочная площадь земельного участка: 2263,00 кв.м.
- Уфа, Ленинский район, мкр. Сафроновский, уч. П-030, кадастровый квартал 02:55:050226, Ориентировочная площадь земельного участка: 1158,00 кв.м.
- Уфа, р-н Калиниский, д.Карпово, ул.Каскадная, восточнее д.33, Кадастровый номер земельного участка: 02:55:040571:1375, Площадь земельного участка: 1124,00 кв.м.,
Подать заявку на участие в торгах можно ежедневно (кроме выходных) с 9 до 18 часов (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Уфа, проспект Октября, 56/3, единые окна.
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