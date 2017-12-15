В Уфе пройдут торги под жилищное строительство

Об этом сообщили в мэрии Уфы.

В Уфе состоятся торги, на которых можно будет приобрести участки земли под ИЖС. Как сообщили в пресс-службе мэрии, участки расположены на территории города. Для участия в аукционе необходимо подать заявку до 15 января 2018 года.

Участки расположены:

Уфа, Ленинский район, мкр. Сафроновский, уч. П-029, кадастровый квартал 02:55:050226, Ориентировочная площадь земельного участка: 2263,00 кв.м.

Уфа, Ленинский район, мкр. Сафроновский, уч. П-030, кадастровый квартал 02:55:050226, Ориентировочная площадь земельного участка: 1158,00 кв.м.

Ориентировочная площадь земельного участка: 1158,00 кв.м. Уфа, р-н Калиниский, д.Карпово, ул.Каскадная, восточнее д.33, Кадастровый номер земельного участка: 02:55:040571:1375, Площадь земельного участка: 1124,00 кв.м.,