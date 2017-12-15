Уфимцы пробегут 2018 метров в «Забеге обещаний»

Пробег в шапочках Санты-Клауса пройдет в центре города.

1 января в исторической части города уфимцы и гости столицы пробегут 2018 метров в «Забеге обещаний», дистанция которого с каждым годом увеличивается на один метр.

В прошлом году в забеге участвовало 460 человек. Участвовать может любой желающий – необходимо взять с собой шапочку Санта Клауса и прийти в 11:30 к Hilton Garden Inn Riverside. Забег начнется в 12:00. Каждому участнику выдадут табличку с надписью «Я бегу и обещаю», а что обещает – каждый напишет сам.