Уфимцы пробегут 2018 метров в «Забеге обещаний»

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Пробег в шапочках Санты-Клауса пройдет в центре города.
1 января в исторической части города уфимцы и гости столицы пробегут 2018 метров в «Забеге обещаний», дистанция которого с каждым годом увеличивается на один метр.
В прошлом году в забеге участвовало 460 человек. Участвовать может любой желающий – необходимо взять с собой шапочку Санта Клауса и прийти в 11:30 к Hilton Garden Inn Riverside. Забег начнется в 12:00. Каждому участнику выдадут табличку с надписью «Я бегу и обещаю», а что обещает – каждый напишет сам.
Чтобы стать участником забега, необходимо зарегистрироваться вот здесь.
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