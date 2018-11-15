Жители Дорогино продолжают тратить по 100 рублей на проезд в один конец

25-тирублевых автобусов «Башавтотранса» в деревне Дорогино просто не дождаться, сообщает корреспондент «Спутник ФМ» Юлия Муртазина.

По данному маршруту их ходит всего два. У жителей была надежда на транспортную реформу, но чуда не произошло:

«У нас по 100 рублей просят за проезд. Причем никакой релевантности, что ты до Шакши доехал, что до Дорогино или до Иглино. Цена одинаковая, хотя расстояние разное»

«432 поменяли на 165б. Все! Едет по такому же маршруту. Нас, конечно, устраивает, маршрут длинный, хороший. Нам в центр города надо добираться до нашей центральной больницы, которая находится на Цюрупы. Поменялось только наименование. Больше ничего не поменялось!»