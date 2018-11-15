Жители Черниковки в Уфе жалуются на "неудобную остановку" ДК УМПО
11.45 остановка ДК УМПО.
Остановка ДК УМПО - точка притяжения для всех жителей Черниковки. Именно отсюда можно на общественном транспорте добраться в любую часть города - в Сипайлово, в центр города, на проспект Октября или в Зелёную рощу.
Естественно, находясь на остановке, будущие пассажиры хотят провести это время с комфортом.
- Черниковка и комфорт - понятия несовместимые, - рассказывает Анна. - На остановке нет даже расписания автобусов. В прошлом году я переехала из Чишмов в Уфу, живу у тётки в этом районе. Если бы не всемогущий интернет, не знала бы расписания Башавтотрансов и интервал, с которым те ходят. Это жутко неудобно.
Действительно, на остановке никакой информации касаемо хождения автобусов нет. Впрочем, отсутствует даже табличка с названием остановки. По словам Анны, это также добавляет неудобности.
- В Черниковки 2 остановки с названием ДК УМПО и ни одной таблички на которой было бы указано их название. Все остановки расположены рядом, но автобусы с них едут по разным направлениям. Вот как мне не запутаться в многообразии остановок ДК УМПО?
По словам Анны, решение этих проблем упирается в денежный вопрос. Будут деньги, исчезнут проблемы.
К слову, несмотря на отсутствие таблички и расписания, сама остановка выглядит опрятно - удобные скамейки, большая крыша, которая защитит будущих пассажиров от дождя и снега, мусорное ведро. Однако обилие частных объявлений портит внешний вид остановки.