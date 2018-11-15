Жители Черниковки в Уфе жалуются на "неудобную остановку" ДК УМПО

Остановка ДК УМПО - точка притяжения для всех жителей Черниковки. Именно отсюда можно на общественном транспорте добраться в любую часть города - в Сипайлово, в центр города, на проспект Октября или в Зелёную рощу.

Естественно, находясь на остановке, будущие пассажиры хотят провести это время с комфортом.

- Черниковка и комфорт - понятия несовместимые, - рассказывает Анна. - На остановке нет даже расписания автобусов. В прошлом году я переехала из Чишмов в Уфу, живу у тётки в этом районе. Если бы не всемогущий интернет, не знала бы расписания Башавтотрансов и интервал, с которым те ходят. Это жутко неудобно.

Действительно, на остановке никакой информации касаемо хождения автобусов нет. Впрочем, отсутствует даже табличка с названием остановки. По словам Анны, это также добавляет неудобности.

- В Черниковки 2 остановки с названием ДК УМПО и ни одной таблички на которой было бы указано их название. Все остановки расположены рядом, но автобусы с них едут по разным направлениям. Вот как мне не запутаться в многообразии остановок ДК УМПО?

По словам Анны, решение этих проблем упирается в денежный вопрос. Будут деньги, исчезнут проблемы.