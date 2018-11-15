Затонский status qwo: Вернули маршруты и нерешённые проблемы

Жители микрорайона Затон как мучались до кризиса, так и продолжают.

На первый и второй взгляд вот прямо сейчас всё ровно также, как было до начала великого транспортного кризиса в Уфе. Обычное утреннее столпотворение на остановке, люди доезжают до города на больших и маленьких автобусах. Утром проблем с этим по ощущениям нет.

То есть как будто бы позавчера утром администрация Уфы, сказав, что транспортная проблема в Затоне полностью решена, как будто бы не наврала ожидаемо, ну мы ж чиновникам не верим и имеем для этого все основания.

Теперь давайте посмотрим, что имеется в виду под «проблема решена». Она решена в том плане, что вернулись исчезнувшие маршруты: 280, 284, соединяющие Михайловку, Суровку с городом через Затон. Также мной замечен (вроде в темноте вчера вечером цифры не перепутал) маршрут 281, везущий жителей Миловки в город через Затон.

Однако по тем же ощущениям, под решением проблемы имелось в виду возвращение Затону статуса-кво: вернули все, как было до кризиса - люди ж как-то ездили. Но невозможно не упомянуть, что с возвращением некоторых маршрутов, интенсивность движения которых, кстати, ещё следует оценить отдельно (ходят ли они также часто, как и раньше?), вернулись (никуда не уходили) и очевидные проблемы транспортной системы Затона.

Утренний Затон. Фото: Марат Гареев, Mkset.ru

Фото: Марат Гареев, Mkset.ru

По пунктам перечислю.

1. Мало больших автобусов: в утренние и вечерние часы пик мелкие автобусы набиты пассажирами, как консервы шпротами, причем, в последних свободного места порой больше. Чиновники говорят: увеличили количество больших автобусов на Затонском направлении. Пассажиры говорят: проблема не решена. К слову, битком набитая мелкая маршрутка - это очень небезопасно.

2. Напрочь отсутствует прямое сообщение Затона с частью города севернее Галле. Ездит 261 до Спортивной, а дальше пустота. Раньше ездили два нелегальных маршрута - до Юрюзани и до УГНТУ. Но так как они ездили пару-тройку раз в сутки, то это не считается. Это очень серьезная проблема.

3. Вечером раньше, да и сейчас в Затон уехать можно только на такси. Это после 21-22 часов. Чиновники говорят: большие автобусы по времени продлили до 23 часов. Не знаю, не проверял, поэтому пока не верю: чиновникам никогда нельзя верить на слово, все проверять надо. Однако даже если это так, то этого мало. В 21 веке в современном мегаполисе всё-таки общественный транспорт должен стабильно ходить хотя бы до 1-2 часов ночи.

Это самые крупные и самые серьезные затонские транспортные беды, которые никуда не делись и ежедневно мучают людей.

Остальные беды: холодные автобусы, старые, часто грязные внутри, не объявляются остановки и другие - они характерны для всех частей города.

Касательно Затона ещё необходимо иметь в виду, что этот район активно застраивается, количество жителей увеличивается. Соответственно, транспортные беды микрорайона будут приумножаться.

Далее от «Центрального рынка» я доехал до «Театра Кукол». Проспект октября - это главная транспортная артерия Уфы, поэтому с доставкой пассажиров из точки A а точку B здесь проблем нет. Это в принципе.