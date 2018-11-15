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Вечерний час-пик на проспекте Октября: ехать можно сидя
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Вечерний час-пик на проспекте Октября: ехать можно сидя

Сегодня, 21:07ГородМарат ГареевФото: Фото Марат Гареев
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