Вечерний час-пик на проспекте Октября: ехать можно сидя

Время - вечерний час пик. Несмотря на это, на остановке «Театр кукол» с транспортом проблем нет: безотносительно - большие автобусы или маршрутки. Сегодня мы уже выяснили, что проспект Октября, пожалуй, в плане транспортной обеспеченности наиболее беспроблемная часть Уфы.

Мне надо доехать до остановки «Спортивная». Небольшой участок проспекта - подходит любой. Если приезжает полный автобус, пропускаю, даже два-три, дожидаясь, практически не смотря на номер маршрута, первый попавшийся со свободными местами. Время - не более 5-7 минут. Видимо, издержки сидячей работы - продолжаю и в автобусе. Надо всё-таки больше двигаться.

На «Спортивной» дожидаюсь затонский 261-й, который теперь взял творческий псевдоним "248". Повезло - еду сидя. Хорошо, что вернули маршрут. Пока не уверен, что частота его соответствует докризисным показателям: раньше этот маршрут катался буквально каждые 5 минут. Со временем, думаю, станет ясно.