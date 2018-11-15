В Уфе застройщик активно проводит благоустройство территории рядом со своими домами

Сегодня, 15 ноября, Медиакорсеть побывала в сквере «Четыре сезона», расположенном рядом с одноименным жилым комплексом вблизи проспекта Октября. Всего в нескольких шагах от городской магистрали с оживленным автомобильным движением усилиями заботливых людей создан спокойный островок умиротворяющей природной красоты.

Сейчас этот сквер стал уже излюбленным местом отдыха жильцов близлежащих жилых комплексов «Четыре сезона» и «IDEL», возводимых ГК «Жилстройинвест». В нем с удовольствием могут гулять и все горожане и гости Уфы. А ведь местные жители помнят, что совсем недавно здесь был захламленный участок лесопосадки, в котором жили внушавшие ужас бродячие собаки и асоциальные личности.

Специалисты ГК «Жилстройинвест» за короткое время изменили облик этого места до неузнаваемости, вычистив и облагородив территорию, заасфальтировав 1100 метров дорожек, установив освещение во всем сквере, а также навигацию, скворечники, скамейки, детскую и спортивную площадки . Теперь здесь совершают пробежки любители здорового образа жизни, активно прогуливаются почитатели скандинавской ходьбы, проводят время мамы с колясками и маленькими детьми.

Специально для юных уфимцев в конце лета ГК «Жилстройинвест» установила неподалеку от входа в сквер бронзовый памятник белке, которая сразу стала местной достопримечательностью. Сфотографироваться с ней сюда охотно приходят специально и взрослые, и дети. Вокруг бронзовой фигурки установлен забор, который будет оберегать её в зимнее время, во время уборки снега в сквере.

- Это памятник уфимской белке, - представил симпатичный арт-объект начальник отдела маркетинга ГК «Жилстройинвест» Иван Зорин. – Белки всегда обитали в уфимских парках и скверах. Они живут только там, где им комфортно, сытно и безопасно. Я хотел бы, чтобы именно так мы жили в нашем городе. Именно так родилась идея памятника уфимской белке - простой, жизнерадостной, той, которую мы кормили семечками, когда гуляли с родителями в парке, когда были сами маленькими. Руководство ГК «Жилстройинвест» с удовольствием эту идею поддержало.

Формирование комфортной городской среды вокруг возводимых жилых комплексов является отличительно чертой ГК «Жилстройинвест». Этот застройщик никогда не оставляет после себя груды строительного мусора или заросли бурьяна рядом со своими объектами.

В качестве примера можно привести план застройки Жилого комплекса «Символ» возле Монумента Дружбы. Заброшенный пустырь рядом с тремя высотными жилыми домами там скоро превратится в уютный скверик, а оба берега реки Сутолоки после очистки и благоустройства наверняка станут излюбленным местом отдыха горожан. Если учесть, что это место по праву называют сердцем башкирской столицы, поскольку именно отсюда берет начало Уфа, то вклад застройщика в его благоустройство приобретает особое значение.

Более подробную информацию о деятельности компании можно уточнить по телефону +7 (347) 289-90-05 или на сайте https://js-invest.ru .

Для справки

Группа компаний «Жилстройинвест» была основана больше 20 лет назад, в 1997 году. За это время она возвела уже более 20 жилых объектов и 6 бизнес-центров – это 540 000 м2 и более чем 8000 квартир. Лишь за последние несколько лет ГК «Жилстройинвест» построила такие жилые комплексы, как «Парус», «Апельсин», «Олимп», «Айгуль», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона», «IDEL» и «Тихая Роща» и «Аристократ». Сейчас началось возведение ЖК «Символ».

Головной офис ГК «Жилстройинвест»: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 51