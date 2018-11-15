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В Уфе велосипедисту вечером темно ездить даже в центральном парке
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Уфе велосипедисту вечером темно ездить даже в центральном парке

Сегодня, 22:39ГородРазиф АбдуллинФото: Mkset.ru
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