В Уфе после реконструкции открылась остановочная пригородная платформа «Спортивная»

Пресс-служба Куйбышевскрй железной дороги сообщила о важно для всех пассажиров пригородных поездов событии: в Уфе открылась после реконструкции пригородная пассажирская платформа остановочного пункта «Спортивная».

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, а также представители Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству и администрации Уфы.

- Сегодня знаменательное событие. Мы в 2013 году задумали проект «Городская электричка» на участке Дема-Шакша совместно с администрацией городского округа и поэтапно его осуществляем. Я уверен, мы продолжим эту хорошую идею реализовывать и в следующем году, реконструировав остановочный пункт «Черниковка», - отметил заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Башкирскому региону Дмитрий Новиков.

На остановочном пункте «Спортивный» выполнены работы по ремонту покрытия пассажирских платформ, реконструкции высоких платформ, ремонту существующего павильона и строительству нового.

Остановочный пункт оборудован металлическим навесом, скамейками, громкой связью и информационными табло, удобным залом ожиданий, пандусами, а также полосой безопасности для слабовидящих. Длина модернизированных платформ 200 метров. Новая высота платформ позволяет пассажирам без усилий входить в вагон электропоезда и выходить на перрон, что по достоинству оценят люди пожилого возраста. В кассовых установлен современный пятипроходной турникетный комплекс.