В Уфе пассажир мечтает совместить поездку на велосипеде и автобусе

Ждать нужного маршрута приходится около 15 минут. И вот, наконец, подъезжает переполненная маршрутка, отдаю предпочтение ледяному башавтотрансовскому «НефАЗу», следующему по маршруту 30к. Очень холодно. Одеревеневшими пальцами набиваю свои впечатления

Доезжаем до Центрального рынка, выхожу. Пересаживаюсь на «ПАЗик», следующий до Гостиного двора. От Дмитриевки до Гостиного двора добиралась около часа.

Итог: замерзла, долго ждала, надышалась автомобильными запахами, пока стояли в пробке на автовокзале.

Стоимость проезда: 50 рублей - если на 30-м автобусе, но они ходят редко и не по расписанию с дальнейшей пересадкой на «ПАЗик» до Гостиного двора, либо 65 рублей, если на 391-ой маршрутной «ГАЗели» (причем это стоимость в одну сторону).

Чтобы я хотела изменить: если бы была такая возможность, то ехала бы на велосипеде до СТО – конечной 30-ых автобусов. Затем загружала бы велосипед в автобус, заплатила бы за него - 20-25 руб, доехала до автовокзала, далее – снова на велосипеде до Гостиного двора.