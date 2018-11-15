В Уфе на остановке ДК УМПО за час сели в городской транспорт 432 человека

В Черниковке популярна остановка ДК УМПО, через которую можно уехать в любую часть города - в центр Уфы, Сипайлово, на проспект Октября или в Зелёную рощу. Поэтому выбор на неё пал неслучайно.

Мы решили провести эксперимент и выяснить, сколько маршруток в утренний час пик проедет через остановку и количество жителей Черниковки, которые войдут в салон транспорта. Опыт длился с 8.00 до 9.00.

В течение часа я сосчитала 42 больших автобуса, 92 ГАЗельки, 74 Пазика и 18 троллейбусов,а также 432 человека.