В Уфе на остановке ДК УМПО за час сели в городской транспорт 432 человека
Сегодня, 10:06ГородВенера ХисамоваФото: Венера Хисамова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
9.15. Остановка "ДК УМПО", Черниковка
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
В Черниковке популярна остановка ДК УМПО, через которую можно уехать в любую часть города - в центр Уфы, Сипайлово, на проспект Октября или в Зелёную рощу. Поэтому выбор на неё пал неслучайно.
Мы решили провести эксперимент и выяснить, сколько маршруток в утренний час пик проедет через остановку и количество жителей Черниковки, которые войдут в салон транспорта. Опыт длился с 8.00 до 9.00.
В течение часа я сосчитала 42 больших автобуса, 92 ГАЗельки, 74 Пазика и 18 троллейбусов,а также 432 человека.
Как призналась пенсионерка Варвара Никитична, которая дожидалась троллейбус, ГАЗелек очень много, а вот нужный ей транспорт ездит редко.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей