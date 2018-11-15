В Уфе на «Округе Галле» водитель автобуса оказался без тахографа и получил штраф
Сегодня, 10:03ГородКонстантин КлимовФото: Константин Климов/ Mkset.ru
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8:30, Остановка "Округ Галле" в сторону автовокзала.
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
Первая «точка», где будет работать наш экипаж, - остановка "Округ Галле" в сторону Южного автовокзала. Автобусы отсюда уезжают в пригородные посёлки Михайловка, Восьмое марта и Алексеевка.
Первый же «клиент» оказывается нарушителем и вынужден высадить пассажиров. У молодого водителя нет карты водителя для тахографа. Оказывается, они должны быть в каждом автобусе - с помощью прибора отслеживается маршрут, сколько времени водитель находится за рулем, скорость и другие факторы, влияющие на безопасность пассажиров.
На водителя составляется протокол, но после вручения копии машину не отпускают, а ждут приезда механика, который и привезёт карту.
За такое нарушение водитель получает штраф 1000 рублей, а механик - 5000 рублей.
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