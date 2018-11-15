В "Башавтотранс" перешли около ста нелегалов

Желающих перейти, а в их случаях, переехать на своих автобусах (типа Мерседес или Газель) от нелегалов под крыло "Башавтотранса" было около 300. Но по техническим параметрам прошли только 78. Кстати, отсюда можно сделать элементарный вывод: техническое состояние большинства нелегальных, да пожалуй, всех уфимских маршруток, чего греха таить, оставляет желать лучшего. Другими словами, все мы ежедневно рискуем.

- С владельцами автобусов, прошедших технический контроль, мы заключили договоры. Помимо них ещё порядка 20 человек были приняты в штат водителями наших больших автобусов, - говорит Сергей Паскин, заместитель генерального директора "Башавтотранс" по перевозкам. Кстати, в Уфу всё-таки планируется купить около 100 (надо, конечно, около 200) автобусов большой вместимости. Конкурсные процедуры по закупке будут начаты уже в этом году, по словам, Сергея Паскина. Ну, а когда придут новые автобусы - ну тут уж подождать придется, как там конкурс пойдет.

Фото: Марат Гареев, Mkset.ru

Что касается перегруза проспекта Октября, он есть и серьезный. Если 10 лет назад средняя эксплуатационная скорость передвижения по проспекту была более 22 километров в час, то сейчас менее 17 км/час. Автобус на проезд от "Фирмы Мир" до "Округа Галле" в час пик тратит порядка 6 минут. При этом 20 процентов времени уходит на ожидание подъезда к остановке.

Решить эту проблему можно и нужно, перераспределяя маршруты и, тем самым, разгружая главную транспортную магистраль города. Введение часового билета, кстати, из этой истории: когда какие-то маршруты с полного направления от точки A в точку B будут перераспределены так, что будут работать на своем направлении.