Утро как из 90-х: как выглядит конечная остановка транспорта в Инорсе в Уфе

-12 градусов сегодня в районе Инорса, люди стоят на конечной остановке, но замерзнуть не успевают. До 8 утра основной поток народа уезжает на работу на автобусах и пазиках. Самый час пик - с 6:45 до 7:20, чаще всего из Инорса люди едут на заводы. К 9 утра тут уже не людно, автобусы подают через каждые 3 минуты. Улица пустеет, остаются валяться стаканчики и другой бытовой мусор.

Пыльная грязная площадь со старой семеркой и продавцом пирожков напоминает 90-е, это, можно сказать, завтрак у водителей, когда нужно перекусить быстро. А на обед рядом есть кафе, где уже в 8 утра поджарен шашлык и сильно пахнет рыбой. Но ребята не жалуются.

Мужчина с бородой (не представился) держит в руках путевой лист и график отправки на рейс, электронные часы, очень напоминающие пейджер, они отсекают время до следующего выхода на рейс. Несмотря на антураж из 90-х, по времени выхода на маршрут здесь порядок. После транспортных нововведений в октябре остались несколько маршрутов, часть изменили как сам маршрут, так и наименование.