Утро без пробок: с улицы Перовской до Сун-Ят-Сена

Мой путь до работы проходит по улице Кавказской, далее небольшой отрезок Менделеева и поворот на Сун-Ят-Сена.

С утра заторов по моему маршруту нет. Ситуация на дороге хорошая. Сегодня доезжаю до места назначения за 7 минут. Обычно укладываюсь в 10.

Проезжала мимо остановки "Мечеть Ихлас", автобусы проходили, заметила микроавтобус 211 маршрута и пазик 234к. Людей на остановке немного, человек пять.

Фото: Алина Нарынбаева, Mkset.ru

Хочется сказать о состоянии дорог. Софьи Перовской самая удобная улица в моем маршруте. Улица широкая, без ям. Что нельзя сказать о Кавказкой. Вся улица то в ямах, то в трещинах. Проедешь по ней - и кофе не нужен, и так взбодрился.

На Менделеева тихо и чисто. А поворот на Сун-Ят-Сена вновь заставляет быть очень внимательным и аккуратным водителем. К 10 часам утра здесь тоже нет пробок. Дорога в плохом состоянии, ямы слева, обвал справа. А по середине - пересечение трамвайных путей.

Фото: Алина Нарынбаева, Mkset.ru