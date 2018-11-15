Урбанисты: на проспекте Октября хорошо бы смотрелся скоростной трамвай

- Для начала необходимо выявить потребности. Определить транспортные артерии для высокопроизводительного общественного транспорта. Смотрим на технические параметры: самый востребованная артерия в Уфе – проспект Октября. Здесь хорошо бы пустить городскую электричку. Но на проспекте Октября это не получится по объективным причинам, – говорит Ольга Сарапулова, партнер КБ UrbanБайрам.

- Зато есть технические возможности для организации трамвая либо метробуса (скоростного автобуса), выбор будет зависеть от экономики проекта. Наверное, не метробус в чистом виде, а адаптированный для Уфы, упрощенный.

- Естественно необходимо сразу посчитать экономику: сколько будет стоить организация трамвая или метробуса. Это разные бюджеты: для метробуса не нужно специальное подготовленное полотно. Далее считается окупаемость при существующем и ожидаемом пассажиропотоке. Экономика считается на 10, 20, 30 лет. Просчитывая разные сценарии, приходим к пониманию, какой вид транспорта нужен на той или иной транспортной артерии.

- К ключевой транспортной артерии прицепляются дороги, которые свозят на нее с окраин, например, с Затона. Также просчитывается необходимость в транспорте: с Затона до «Галле» нужен транспорт средней производительности. Очевидно, что это будет не трамвай. А вот автобус, ходящий регулярно, будет кстати.