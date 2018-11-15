Уфимцев раздражают невнимательные пассажиры - мнения

Я расспросила у горожан, с какими проблемами они сталкиваются, как пассажиры. И вот что они рассказали.

- Некультурные водители - это полбеды, а туповатые пассажиры - беда. Вот представим ситуацию, едете вы в переполненном автобусе, скоро ваша остановка, но готовиться к ней нужно заранее. Очень сложно протиснуться к выходу. Молодые люди, я заметила, часто ездят с рюкзаками на плечах, их они почему-то не снимают. Мало того, мне нужно сначала пройти сквозь толпу людей в салоне, так их рюкзаки также препятствуют моему движению. Делать им замечания бессмысленно, они музыку слушают в наушниках и меня не услышат, - рассказывает Эльмира.

На бескультурие уфимских пассажиров пожаловалась и другая горожанка - Олеся:

- Мне не нравятся нетерпеливые люди, которые быстрей хотят залезть в автобус, когда некоторые пассажиры ещё не вышли из салона. Водителям нужно время, чтобы отсчитать сдачу, мы их ждём, а те уже лезут в автобус. Разве сложно понять - сперва выходят одни пассажиры, потом заходят другие? Но нет. Удивляет и их реакция. Вот они вступили на ступеньки автобуса и тут видят, что кто-то собирается выходить. Вместо того, чтобы самому выйти и пропустить нормально человека, они прижимаются бочком ближе к двери и таким образом дают знать, мол, выходи, путь открыт. Хотя это совсем не так. Проход-то узкий и на ступеньках двум людям явно тесно.