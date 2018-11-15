Уфимский дизайнер рассказал о трех главных критериях общественного транспорта
16:20, из дома.
Азат Юнусов поделился своим мнением о том, как улучшить общественный транспорт и облегчить ситуацию на дорогах.
Изначально для пассажиров важны три критерия общественного транспорта:
• скорость
• удобство
• безопасность
У каждого критерия есть свои составляющие. В Уфе по каждому из этих пунктов огромные минусы. Но список основных мер довольно прост и не так многозатратен.
1. Убрать дублирующие маршруты
2. Единое билетное меню
3. Приоритет ОТ на дорогах (обособление и светофоры)
4. Разделение маршрутов по приоритетам: магистральные и подвозящие
5. Современный подвижной состав
6. Создание тактового расписания
7. Интермодальная система маршрутов
8. Преимущественно весь ОТ в управлении города
9. Развивать рельсовые системы и электротранспорт.
Я обращался в администрацию с данным предложением, но как мне сказали у них всё есть, все это они знают и работают над этим. Но что-то мне подсказывает, что пробок и "Пазиков" на улицах города в ближайшее время не убавится.