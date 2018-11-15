Уфимский дизайнер рассказал о трех главных критериях общественного транспорта

У каждого критерия есть свои составляющие. В Уфе по каждому из этих пунктов огромные минусы. Но список основных мер довольно прост и не так многозатратен.

Я обращался в администрацию с данным предложением, но как мне сказали у них всё есть, все это они знают и работают над этим. Но что-то мне подсказывает, что пробок и "Пазиков" на улицах города в ближайшее время не убавится.