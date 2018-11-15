«Транспортные нелегалы Уфы – это как наркоторговля, проституция и торговля оружием»

- Транспортная система Уфа представлена следующими элементами: ГУП «Башавтотранс», МУЭТ, частные перевозчики. Есть еще один республиканский перевозчик – городская электричка. Городская электричка – подразделение РЖД. На наш взгляд, это направление имеет огромный потенциал. Основная проблема здесь следующая: нет единой схемы, городская электричка не интегрирована в единую транспортную систему Уфы. Также необорудованные станции: в основном пустыри, там элементарно страшно находиться, – говорит Ольга Сарапулова, партнер КБ UrbanБайрам.

- Какой выход – реально «заморочиться», разработать мастер-планы этих территорий, развить их. Привлечь инвесторов, коммерсантов, интегрировать туда общественный транспорт. Все это нужно интегрировать.

- «Башавтотранс». Управление там настолько «прогнило» за последние годы, что не только городской, но межгород по своему уровню опустился ниже плинтуса. Межгород в основном отдан на откуп нелегалам. Хорошо, что Яндекс вышел на этот рынок. Однако потенциально БАТ – ключевой оператор всей системы. Пока ощущение, что предприятие просто разворовали в свое время. Хотя оно должно стать каркасом системы общественного транспорта в регионе.

- МУЭТ. Троллейбус – устаревший вид транспорта. На мой взгляд, перспективы есть у трамвая. Проблема: нет единой системы трамвайной сети. Сегодня средне производительный транспорт выполняет мелко производительные функции подвоза к основным путям. Это неправильно – предприятие так никогда не будет прибыльным. Однако в виду длительных расстояний, экологической обстановки у трамвая есть потенциал.

- Частные перевозчики. Ситуация здесь страшная. Страшно, как некоторые буквально «подмяли» под себя кучу конечных, разворотных площадок для автобусов. Конкуренция на этих площадках – тоже страшная история.

- Мы проводили серию глубинных интервью с руководителями этих предприятий. Один из них сравнил общественный транспорт по степени нелегальности с такими сферами нелегального бизнеса, как проституция, наркомания и торговля оружием, это ужасно