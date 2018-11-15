Такси или автобус: Время в пути почти одинаковое, а цены за проезд совсем разные

Нас, ожидающих маршрутку, было двое. Через 2 минуты подъехала «Газель» по маршруту 220. В посёлке 8 марта в нашу маршрутку сели ещё пятеро.

Небольшая предыстория вопроса: до транспортной реформы жителей «Сосен» и Алексеевки довозил 115-й маршрут «Башавтотранса» и нелегальный 375-й. Когда началась охота на «нелегалов», 375-й маршрут был закрыт. Вместо него удлинили маршрут 220-го до «Сосен», который также проезжает через посёлок 8 марта до остановки «Забельской». С одной стороны, он удобен для тех, кто едет в Зеленую рощу - без пересадки можно доехать до остановки МВД. С другой стороны, для жителей Алексеевки остался только 115-й маршрут.

В отличие от последней, «ГАЗели» 220-й теснее, в час пик люди едут «как кильки в банке». Справедливости ради, стоит отметить, что 115-го маршрута стало больше, появились «ГАЗели» наряду с «Нефазами». Предполагаю, что это переименованные 375-е.