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Студенты БашГУ рассказали, как добираются до университета
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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Студенты БашГУ рассказали, как добираются до университета

Сегодня, 15:15ГородДарья КинзикееваФото: ГорОбзор.ру
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