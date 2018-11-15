Студенты БашГУ рассказали, как добираются до университета

Корреспондент уфимского информационно-новостного портала "Горобзор" Дарья Кинзикеева пообщалась со студентами БГУ и выяснила, как они добираются на пары.

В 10:00 на остановке «БГУ» немноголюдно, однако автобусы и маршрутки подъезжают с минутным интервалом. Студенты находят время для общения с нами и рассказывают о своем видении общественного транспорта.

Студентка Камила Булгакова живет на улице Коммунистической. После изменений ей приходится ждать автобус намного дольше:

- Я еду до университета с «Гостиного двора», если раньше я дожидалась автобус в течение 1-2 минуты, то сейчас на это уходит минут 10-15. Резко уменьшилось количество ПАЗиков. Это большой минус, конечно.

Студент Камиль Саматов признается, что состояние автобусов плачевное, но пессимистично считает, что они останутся такими, какими были:

- Я живу на остановке «Нур». Представьте, какие пробки начинаются с «Ростовской» до «Спортивной». Сидишь и думаешь, как добраться до БГУ. Я трачу на дорогу 40 минут. В целом, то, как едет мой маршрут, меня устраивает. Заметно стало, что автобусов стало значительно меньше. Люди стоят на остановке, видят автобус, бегут к нему, лезут, толкаются. У всех настроение не очень из-за этого, - говорит Камиль.

Никита Кондрашов также уверен, что половина автобусов ржавые и потрепанные.

- Для меня добраться до университета не составляет особой сложности. 266 маршрут ходит всегда. На остановке стою недолго, 5-7 минут. 50% автобусов попадаются в плохом состоянии, смотришь на них и ржавчину видишь. Кстати, если брать ситуацию на остановках на данный момент, то людей очень много. Не конкретно на мой, на другие маршруты, - поделился он своими наблюдениями.