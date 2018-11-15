Скорее в Китай доеду: В Уфе пассажиры вышли на проезжую часть, штурмуя автобус

Поток транспорта здесь утром огромный. Люди стоят рядом с остановкой по причине того, что транспорт останавливается, не доезжая до нее. Сама остановка в чистом состоянии, на ней нет луж, грязи и мусора. Есть навес, под ним имеются скамейки, но они используются не по назначению. Расписание есть, но оно висит высоко на столбе, причем в 6-7 метрах от места посадки людей. Рассмотреть на расписании что-либо сложно, вдобавок автобусы абсолютно не следуют ему.

Судя по общению с пассажирами, они крайне недовольны ситуацией с транспортом на сегодняшний день.

- Да я, скорее, в Китай доеду, чем до работы утром, - говорит в сердцах один из пассажиров.

- 51-е маршрутки сократили, и стало просто невыносимо, в час-пик в «Башавтотранс» просто не влезть, приходится ездить даже с пересадками, хотя ко мне на работу идут прямые маршруты, - отзывается другой.

Также люди не довольны тем, что из-за переполненности 51-го и 74-го маршрутов приходится добираться на службу, садясь на междугородные автобусы, которые дороже. - Хотелось бы, чтобы запустили новые маршруты или хотя бы добавили машины по старым, хотя, мне кажется, люди скоро совсем перестанут пользоваться транспортом из-за такого потока, - говорит Марина Микитюк, дожидающаяся свой 69 маршрут уже около 15 минут.