Шайтан-пазик: как приятно и без пробок добраться на работу на велосипеде

Вопреки распространённому мнению, езда на велосипеде в минусовую температуру почти не отличается от езды летом. Ехать по проспекту Октября более менее нормально. Почти нет бордюров, широкий тротуар. Но много пересечений с выездами из дворов и объездов остановок. Поэтому приходится постоянно быть начеку и крутить головой во все стороны.

Несмотря на наличие "велодорожки", ехать по Проспекту едва ли комфортно. На остановке Юрюзань велодорожка проходит сквозь скопление пешеходов, ожидающих автобус. Объезд остановки возможен, но тротуарная плитка перед торговым центром разбита как после войны.

Фото: пользователь Vk Дрём Рыцарев, Mkset.ru

Чуть ближе к ГорСовету (напротив магазина "Буратино") коммунальные службы недавно разрыли тротуар, произвели ремонт и уложили новый асфальт. Только он через пару месяцев уже пошёл волнами. В этом месте не то что ехать, идти опасно.

Фото: пользователь Vk Дрём Рыцарев, Mkset.ru

Остановку ГорСовет проезжаем без проблем и до цирка ехать хорошо.

Фото: пользователь Vk Дрём Рыцарев, Mkset.ru

На остановке ГосЦирк недавно завершили ремонт теплотрассы. Ура! Наконец, убрали рекламную тумбу с велодорожки. Стало чуть легче, но слалом между пешеходами, ларьками, подсобными помещениями и газонами остался. Утром здесь ещё нормально. Но вечером велик риск столкновения даже на малой скорости с пешеходами или выезжающим из-за поворота велосипедистом.

Фото: пользователь Vk Дрём Рыцарев, Mkset.ru