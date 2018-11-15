Репортаж «Спутник ФМ»: с уфимских дорог ушло 1400 нелегальных автобусов

Корреспондент Юлия Муртазина выяснила проблемы города в сфере пассажирских перевозок.

В связи с уходом 1400 нелегальных автобусов в Уфе, нагрузка на весь оставшийся транспорт значительно выросла.

Журналистка пообщалась с горожанами и узнала их мнения:

«Я живу на конечной остановке, но все равно автобус уже заполнен. Я не представляю, как люди заходят на других остановках!»

«Люди едут [в переполненном автобусе], а если какое-нибудь ЧП произойдет?! Будет «весело»!»

«Это особенно некомфортно, особенно когда на тебя наваливаются всей грудой другие люди. Это может, мне кажется, создать какие-то травмирующие ситуации, еще особенно если и дети маленькие в автобусе, пенсионеры»

«Водители «Башавтотранса», несмотря на габариты своего транспорта, очень любят превышать скорость»

«Иногда бывает, что выходишь, а кондуктора вообще нет, водитель за двоих работает. Столпотворение происходит!»

«Башавтотрансовские» пустили, но водители обслуживают очень некачественно. На днях дверями чуть не прищемили, даже не видит водитель, что пассажир спускается, захлопывает дверь, я на ходу буквально спрыгиваю!»

Уфимка Фируза Фибатуллина призналась журналистке, что по вине водителя «Башавтотранса» потеряла близкого человека.

«У меня мама погибла. Ездила спокойно и попала в аварию на нефазовском автобусе «Башавтотранса» из-за того, что он открыл двери, дернул и все пассажиры упали, кто на асфальт, кто внутри. Две скорые помощи приехали, но мама умерла, потому что кровоизлияние случилось в голову. Я в суд, конечно, не подала из-за такого нерадивого водителя, теперь, думаю, надо было».

Мы напомним, что аварии по вине водителей компании случаются как в Уфе, так и по республике, нередко.

Ровно неделю назад из-за невнимательности водителя «НефАЗа», пострадала еще одна пожилая пассажирка. 90-летняя женщина не успела сойти с автобуса, ее зацепило и протащило пару метров.