Ранним утром в Уфе на 269-ой маршрутке остановки не объявляли
6.02 - 6.20, маршрут №269.
Мне повезло, через две минуты ожидания на остановку "Зеленая роща" подъехал "Пазик". Это маршрут № 269, принадлежит ИП Батырова.
Захожу в автобус, вижу табличку: "Число мест для сидения 23, общее число пассажиров 42". Автобус не заполнен, пока в нем человек 15.
Проехали до Спортивной, все это время ни одной остановки водитель не объявляет. Многие полуспят. Кто-то слушает музыку, запросто могут проехать свою остановку.
На Спортивной пара людей молча подходят, кладут свои 25 рублей, водитель останавливает машину и выпускает пассажиров.
Вижу перед водителем флажок "Патриоты России" и мусульманские четки. Водитель, пожилой мужчина в серой шапочке, на вопрос, скоро ли театр кукол, охотно отвечает:
- Горсовет, Юрюзань, потом театр кукол.
Хотя мы еще только отъехали от Спортивной, и впереди еще были две другие остановки: железнодорожная больница и Госцирк. Слава богу, что я то знаю эту дорогу, а если бы гости столицы попались?
На стекле за водителем много бумаг, из которых я успеваю увидеть лицензию и понять, что это автобус ИП Батырова. Есть график движения, еще что-то. Если и есть правила пользования транспортом, то они напечатаны настолько мелким шрифтом, что их прочитать невозможно.
Автобус довозит меня от "Зеленой Рощи" до театра кукол всего за 18 минут.
Но это еще не весь путь до офиса. Надо пройти еще минут 8-10 пешком. Половина пути приходится на тёмную часть Уфы. Здесь нет светильников, хотя опоры для них имеются.
А вот как эти светильники выглядят днем.
5 минут страха, и я в офисе.