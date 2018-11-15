Ранним утром на "Зеленой роще" автобуса ждать пришлось всего две минуты

Надо попасть на работу пораньше, поэтому выхожу с запасом. Во дворе и по дороге на остановку светло, горят все фонари, а один фонарь и вовсе умный - включился по датчику движения.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Подхожу на остановку "Зеленая роща", чтобы уехать до театра кукол. Остановка здесь какая-то неправильная. Красивая, из какого-то камня, но непосредственно на ней пассажиры никогда не стоят. Они по привычке, сложившейся годами, стоят чуть поодаль, шагах в тридцати.

Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Вижу знак остановки. Нет никакого расписания движения. Хотя через Зеленую рощу ходят как частники, так и "Башавтотранс", как автобусы так, и троллейбусы.

Пока дошел до остановки, на часах уже 6.00.

- Счас автобусы не ходят? - спрашиваю у единственного человека на остановке.

- Почему? Ходят,- говорит он и показывает на огоньки приближающейся маршрутки. Мне повезло, ждать пришлось всего две минуты. Пришел 269-ый, пусть и не напрямую, но я доеду до нашего офиса на Российской.