Психология толпы: почему люди ждут транспорт не на остановке

Любой уфимец знаком с ситуацией, когда на остановке общественного транспорта стоит толпа людей в ожидании своего автобуса, но люди стоят не на самой остановке, до которой метров 10-20, а практически на перекрестке. При этом маршрутка или автобус, останавливаясь там, где стоит эта толпа, не проезжая дальше до остановки, вынуждает другие автобусы ждать своей очереди подъезда за людьми, зачастую останавливаясь прямо на перекрестке, преграждая путь другим машинам, отчего появляются заторы и пробки на дорогах.

Эту проблему частично решили на остановках «Фирма «Мир» в южную сторону, «Округ Галле» в обе стороны, некоторых других, установив ограждения. Многие задаются вопросом: а что мешает людям пройти чуть дальше до остановки, буквально 10-20 метров – пусть автобус проедет чуть дальше. Ведь тогда на остановке одновременно смогут остановиться и высадить/забрать пассажиров не 1-2 маршрутки, а сразу несколько автобусов. Эффективность работы общественного транспорта в этом аспекте повысится – ведь это очевидный факт.

Почему так не происходит? Почему, чтобы люди не стояли на перекрестке, мешая всем, обязательно нужно установить забор – разве нельзя дойти до этого своим умом? Мы поговорили об этом с психологом Олегом Кушнеруком.

- Действительно такая проблема есть. Однако здесь виноваты в этой толчее и заторах обе стороны: и пассажиры, ждущие транспорт задолго до остановки, чуть ли не на перекрестке, и водители, останавливающиеся также задолго до остановки. Один автобус остановился, как и где ему удобно загодя до остановки, отворил двери, а остальным, кто следует за ним, также приходится открывать двери, даже если есть ограждения, высаживая людей буквально на эти ограждения. Это с точки зрения водителей – здесь, скорее имеет место отсутствие культуры и элементарного уважения к другим участникам дорожного движения, – говорит психолог Олег Кушнерук.

- А что касается людей, ждущих транспорт очевидно в неудобных условиях, задолго до остановки, чуть ли не на перекрестке – это стадное чувство*, его никто не отменял, инстинкт толпы. Это передается путем заражения: кто-то стоит, как ему удобно, как ему кажется, что удобно, так и толпа за ним собирается.

- Как лечится? Можно установить на остановочном отрезке дороги секторы для разных маршрутов: здесь одни маршруты останавливаются, в следующем секторе другие маршруты, в третьем третьи. Такая схема организации остановок реализуется в других городах и, на мой взгляд, вполне успешно.

- А вот еще «сельповская замашка», на остановке «Фирма «Мир» в южную сторону. Там на остановке куча киосков: цветы, бургеры, сигареты, тут же сосиски в тесте клепают. Людям элементарно стоять негде – в данном случае они буквально вынуждены, они вытесняются на ограждения в сторону перекрестка. Остановка, между тем, должна быть остановкой, а не колхозным рынком.