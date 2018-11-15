Проспект Октября: «слоны» и «бегемоты» стремятся попасть на улицу Ленина

В предвкушении обеденного часа жители Уфы количественно пополнили автобусные остановки. У каждого - свой пункт назначения. Но, к примеру, чтобы уехать с «Округа Галле» куда-то в сторону Черниковки, необходимо временно ютиться с такими же «счастливыми» не обладателями персонального авто на небольшом клочке столицы.

Пространство для остановки – так называемого «отстоя» для потенциальных пассажиров здесь очень небольшое. Еще год назад они вполне комфортно растекались вдоль десятиметрового тротуара. Сейчас львиную часть этого пространства – вдоль бордюра – прикрывает металлическая изгородь. Таким образом, одновременно принять в свое чрево горожан могут не более трех маршруток. За этим лимитом довольно часто, кстати, пристально наблюдает пункт ГИБДД, расположенный в метрах от остановки. Поэтому водители боятся лишних недоразумений и штрафов со стороны работников дорожного правопорядка.

Фото: Максим Балобанов, Mkset.ru

«Кишка» из автобусов, не пересекших улицу Округ Галле, на первой полосе днем в будний день – привычное дело. И хорошо, если это были бы лишь «газельки». Могучий «состав» из 3-4 «Нефазов» подряд выглядит, словно солидный бронепоезд на резиновых колесах. С уставшими от простоя пассажирами.

- Стараюсь экономить каждую копейку. Поэтому стараюсь выбирать автобусы не за 25, а за 20 рублей, - делится пенсионер Мансур Вафин. – Жаль, сейчас их не так много. Вот – собрался повидать внука. Пожалуй, надо было выезжать раньше. Сейчас – в обеденной время – я вряд ли смогу залезть в автобус и ехать с комфортом сидя. Уже подумываю плюнуть на экономию и вызвать такси…

Фото: Максим Балобанов, Mkset.ru

Автобусная лавина в сторону улицы Ленина выглядит не столь обреченно. На Галле транспорт еще как-то умудряется периодически рассасываться. Здесь полных «швах» наступает остановкой позже – на Фирме Мир. Скопище железных «слонов» и «бегемотов» там днем создает категорические «пробки».