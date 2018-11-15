Проезд по Сипайлово за 15 рублей: почему в других районах Уфы проезд дороже

"Проехать по Сипайлово можно за 15 рублей" - эта вывеска выделяется дешевизной поездки. Особенно на фоне других автобусов, где за один проезд можно заплатить от 20 рублей до 25. Примечательно и то, что проехаться по сниженной цене можно только в одном районе большого города.

Я спросила у водителя 209 автобуса, который едет в сторону Сипайлово, кто установил цену в 15 рублей.

- Чья эта инициатива, я не знаю. Автобус не мой, я лишь нанятый водитель. Знаю только, что есть такая установка - едете по Сипайлово, будьте добры, берите с граждан 15 рублей. Это не прям обязательно, но желательно , - рассказывает водитель Юрий.

На вопрос, а почему снижение цен практикуется только в одном районе, он ответил, что не знает. Выгоды, которые получает водитель, если будет действовать по "установке", ему также неизвестны.

Уфимцы часто высказывают идеи касаемо установления единого тарифа на проезд. Почему проезд внутри одного небольшого района стоит 15 рублей. А если, допустим, ехать из Черниковки до остановки Жукова, которая находится, между прочим, в Сипайлово, пассажир отдаст водителю 20 или даже 25 рублей.

За проезд после 20.00 часов вечера нужно раскошелиться на 5 рублей. Он будет стоит 25 рублей.