Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Проезд по Сипайлово за 15 рублей: почему в других районах Уфы проезд дороже
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46383075 491159321405094 8359571903660163072 n

Проезд по Сипайлово за 15 рублей: почему в других районах Уфы проезд дороже

Сегодня, 21:38ГородВенера ХисамоваФото: Виктория Куприянова/ Mkset.ru
Читайте
также
Главный по транспорту в Уфе: 23 октября исчезло порядка 18 маршрутов
Читатели Медиакорсети - о новых маршрутах: Формально уехать можно, но это - пытка
Как работает общественный транспорт в европейских странах
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина