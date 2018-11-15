Предложения по транспорту в Уфе: Пересесть в маршрутки и построить отдельные поселки

Чтобы окончательно решить проблему уфимского транспорта, надо просто честно и прямо понять, почему все это так происходит. А причины очень глубокие и системные. Их несколько, в том числе и глобального характера:

- общий кризис рыночной экономики, целеполагание которой заточено на постоянный рост потребления людей. Навязывание автокредитов и общего сверхпотребления, что ведет к постоянному росту частного автотранспорта. За которым, в свою очередь, не поспевает дорожная инфраструктура.

- целенаправленная высокая концентрация людей в городах, которая обусловлена не необходимостью, а как раз желанием капитала контролировать общество и зарабатывать на нем.

- отсутствие какого-либо стратегического планирования в плане расселения людей в городах. Тупой бизнес просто строит высотные точечные застройки на любом свободном участке земли, подкупает чиновников на разрешение. Потом старается быстрее все продает и умывает руки. У бизнеса нет никакого государственного подхода. Они тупо делают деньги, не думая о будущем.

Это системные причины всего происходящего транспортного коллапса в Уфе и должны лечь в основу радикального решения ситуации. Строительством новых дорог, развязок, туннелей ситуации не изменить. И это показывает мировая практика. Увеличение дорог сразу же увеличивает заполняемость их транспортом.

Действия следующие:

1. Развитие массового условно бесплатного высокотехнологичного общественного транспорта по всем возможным направлениям. Цель - вынудить людей начать отказываться от частного транспорта в пользу общественного. Общественный транспорт на своей площади перевозит значительно больше людей, чем личный. Более того, большую часть времени личный транспорт перевозит только одного человека.

2. Расселение людей из городов в малоэтажные экологические автономные поселения, где обществу предоставлены все социальные и бытовые услуги. Введение стратегического планирования по расселению людей. Запрет на строительство высотного жилого домостроения. Строительство многочисленных городов-спутников вокруг Уфы с полностью развитой социальной инфраструктурой.

Результат - большинство людей начнут тотально отказываться от навязанного, бесполезного по сути, личного автотранспорта в пользу общественного транспорта. Уфа за счёт налогов и снижения нагрузки на городские службы организации движения начнет получать заметную прибыль.