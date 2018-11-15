Почему уфимка предпочла каршеринг, а не городской транспорт
13.37, из арендованного автомобиля.
Уфимка Динара Галеева делится своим мнением:
- Уже где-то в течение года пользуюсь делимобилем и матуркаром. Матуркар получается выгоднее, даже ездила в другие города по Башкортостану. Выгоднее чем такси, особенно если хорошо знаешь город, во время пробок объезжаю пробки по разным второстепенным дорогам.
Иногда приходится и ездить резво и быстро, но не нарушая правила. К тем, кто за рулем на каршеринге, относятся как к новичкам или не умеющим ездить и по привычке просто в любых ситуациях начинают косо смотреть или сигналить.
Хотя в городе я за рулем езжу уже 9 лет, опыта у меня достаточно, в свое время и таксовала. Просто сейчас нет машины временно, поэтому и беру машину в аренду. Таксисты даже получаются часто неприятные водители, особенно в одной из фирм, поэтому чаще выбираю другую, где получается дороже, так как я за сервис. А в маршрутках ходить толкаться, и стоять ждать автобус нет времени и желания, я лучше переплачу.
Каршеринг удобен тем, что в шаговой доступности 10-15 мин практически всегда есть машины. Но хочется, чтобы они увеличили свой таксопарк.
Какие еще есть минусы? Иногда в пробки попадаешь и время капает, а время -деньги. Плюсов больше, машина практически всегда прогретая и теплая, дешевле, удобнее, особенно когда надо по городу заехать во много разных точек.