Почему уфимка предпочла каршеринг, а не городской транспорт

Уфимка Динара Галеева делится своим мнением:

- Уже где-то в течение года пользуюсь делимобилем и матуркаром. Матуркар получается выгоднее, даже ездила в другие города по Башкортостану. Выгоднее чем такси, особенно если хорошо знаешь город, во время пробок объезжаю пробки по разным второстепенным дорогам.

Иногда приходится и ездить резво и быстро, но не нарушая правила. К тем, кто за рулем на каршеринге, относятся как к новичкам или не умеющим ездить и по привычке просто в любых ситуациях начинают косо смотреть или сигналить.

Хотя в городе я за рулем езжу уже 9 лет, опыта у меня достаточно, в свое время и таксовала. Просто сейчас нет машины временно, поэтому и беру машину в аренду. Таксисты даже получаются часто неприятные водители, особенно в одной из фирм, поэтому чаще выбираю другую, где получается дороже, так как я за сервис. А в маршрутках ходить толкаться, и стоять ждать автобус нет времени и желания, я лучше переплачу.

Каршеринг удобен тем, что в шаговой доступности 10-15 мин практически всегда есть машины. Но хочется, чтобы они увеличили свой таксопарк.