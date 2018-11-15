Осторожно, остановка: что не так с «Театром Кукол» в Уфе?

Журналист Владимир Скрипник проинспектировал состояние одной из городских остановок общественного транспорта.

Небольшой разбор проблемных уфимских остановок на примере «Театра кукол». Здесь можно уехать сразу в три разные стороны, так что расскажу коротко о каждой из остановок.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Начнем с остановки в сторону центра города. Недавно ее отреставрировали, но сделали это спустя рукава. Повсюду видны недочеты, которые наспех заделали.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

«Остновка» без буквы «а» - это норма. Буквы уже отклеиваются, одна кавычка отвалилась. Напомню, реставрацию провели недели две назад.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

На информационном стенде сплошная реклама концертов.

Чуть не забыл, это любимая остановка местных бомжей. На лавочках они спят, общаются и питаются.

Расписание автобусов есть, но висит настолько высоко, а шрифт такой мелкий... Судите сами.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

«Антирекламная система защиты» явно не справляется со своей работой. Так какой тогда от нее толк?

Переходим на другую сторону, остановка «Театр Кукол» в сторону Черниковки.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Лавочки постепенно разваливаются.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

А вот и знаменитое электронное табло, которое должно предупреждать о прибытии автобусов. Работали ли оно когда-нибудь?

Еще один информационный стенд, бесполезен полностью.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

Расписание автобусов есть, но тоже высоко и неудобно.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник

И последний пункт нашего пути — остановка «Театр Кукол» в сторону Сипайлово. Полностью захвачена «260» маршрутками.

Сама остановка меньше всего приспособлена для ожидания транспорта, тут нет даже крыши, негде укрыться от снега и дождя.

Фото: Фотографии: Владимир Скрипник