Остановка "Молодежная аллея" в Уфе: обилие рекламы и никакого расписания

Выдвигаюсь по маршруту Молодежная аллея (в народе проще - Колонка) до ТРЦ Планета, идет туда только 1 маршрут 110с, сейчас это 246 номер. Государственный перевозчик туда не идет. На остановке никаких информационных стендов о движении транспорта нет.