Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Остановка "Молодежная аллея" в Уфе: обилие рекламы и никакого расписания
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%a2%d0%90%d0%9d%d0%95%d0%a6

Остановка "Молодежная аллея" в Уфе: обилие рекламы и никакого расписания

Сегодня, 15:50ГородЭльмира Кадырова, Надежда ВалитоваФото: Mkset.ru
Читайте
также
Главный по транспорту в Уфе: 23 октября исчезло порядка 18 маршрутов
Агропромышленный комплекс Башкирии: с голоду помереть не должны
Начальник транспортного управления Уфы: За неделю мы стабилизируем обстановку
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина