Остановка "Молодежная аллея" в Уфе: обилие рекламы и никакого расписания
Сегодня, 15:50ГородЭльмира Кадырова, Надежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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14:45 Остановка "Молодежная аллея".
Сюжеты: Уфалогия: Транспорт
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Фото: Mkset.ru
Выдвигаюсь по маршруту Молодежная аллея (в народе проще - Колонка) до ТРЦ Планета, идет туда только 1 маршрут 110с, сейчас это 246 номер. Государственный перевозчик туда не идет. На остановке никаких информационных стендов о движении транспорта нет.
Понять, каким образом можно уехать, невозможно. За 25 минут ожидания на остановке ко мне подошли двое человек с просьбой подсказать им маршрут.
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