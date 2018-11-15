Ни расписания, ни остановок: сколько стоит 58 минут от БГПУ до Мушникова в Уфе

Сегодня с остановки педуниверситета примерно в 13:58 села на маршрут 207. На остановке люди стоят подальше от самой остановки, так как рядом припаркованные машины мешают останавливаться маршруткам.

На остановке чисто, есть скамейка и мусорка. Вижу, что нет расписания автобусов.

Фото: Алина Ахметова, Mkset.ru

Автобусы ходят регулярно, долго ждать себя не заставляют. С утра, безусловно, маршруты переполнены, места нет совсем, но в течение дня свободно, есть сидячие места даже!

Пассажиры говорят, что транспортная ситуация в Уфе печальна, с утра маршруты переполнены до такой степени, что можно не держаться за поручни, потому что количество людей не даст тебе упасть (я езжу на 6, 207).

Решение данной проблемы, по мнению пассажиров, может быть такой - с утра пускать транспорт каждые 5 минут, а в течение дня каждые 10-15 минут, ближе к вечеру, когда люди возвращаются домой, соответственно, возобновить частые маршруты.

В новых газельках все достаточно комфортно. А когда касается дело «пазиков», дело обстоит совсем иначе. Когда едешь с утра, остановки объявляются, но не всегда, все зависит от водителя. Я ехала сегодня в Инорс. По пути «пазик» 207 перестал ехать, водитель был агрессивным, матерился. В течение минут 10 все же удалось завести транспорт, однако после починки, в салоне стоял резкий запах (бензина с горечью).

Отмечу, что проезд у нас стоил 30 рублей.