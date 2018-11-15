Незаменимые есть: Как я с приключениями добиралась до остановки «Иремель» в Уфе

Если бы мне год назад сказали, что до «Иремеля» (пеший путь от моего дома - 20-25 минут быстрым шагом), я буду ехать минут 40, а потом пойму, что новый маршрут, призванный заменить 240-й, который раньше возил до этого самого «Иремеля», проедет мимо, свернув по Сагита Агиша, я бы не поверила. Потому что добраться от школы МВД или конечной «Микрорайон Белореченский» до ХБК всегда было проще простого и не дольше десяти минут.

Но вот она, реальность, такова: ноги леденеют, время бежит, а в редакции уже начинается проект уфимской «Уфалогии» на тему транспорта. Хорошо, что офис находится на Российской, а не на «Иремеле». Удивительно, но факт: иногда доехать до другого конца города проще, чем преодолеть пять-шесть желанных остановок до места «X».

Кстати, на остановке «Микрорайон «Белореченский» много людей, до сих пор не понимающих, что за непонятные цифры на маршрутках: кто заменяет 200-й, 240-й, куда садиться? То и дело кто-то из местных жителей сначала забирался в и без него набитую маршрутку, потом выходил обратно и отправлял задумчивый взгляд в небесную даль, на горизонте которой уже минут 15 как в Уфу пришёл рассвет, а новой маршрутки – всё нет и нет.

Как там пела наша неподражаемая соотечественница (подсказка прозрачная - первая буква имени: “Z”): «Мы будем ждать... я и твой город». Будем ждать.