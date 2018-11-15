Ненавязчивый сервис: Угроза невидимых видеокамер нависла над пассажирами в Уфе

На остановке на удивление много пассажиров. Приблизившись к ней, замечаю шокирующую картину: из маршрутного «ПАЗика» 235-го маршрута, следующего из Дёмы через ХБК в Сипайлово, едва не выпали два пассажира – настолько он был забит людьми. Люди замечтались возле автобуса, а потом сообразили, что можно воспользоваться задней дверью «ПАЗика», открыли ее и втиснулись внутрь.

Заметно, что среди пассажиров много молодежи – студентов и школьников, которые спешат на учебу в 8 часам. Междугородние маршруты, которые то и дело тормозят на «Школьной», также полны пассажирами – люди, живущие в пригороде, спешат на службу в Уфу.

Мне этим утром довелось ехать в офис – до остановки «Театр кукол» на проспект Октября на микроавтобусе 277-го маршрута. Признаюсь, люблю его за то, что маршрут пролегает по улице Цюрупы в отличие от других, следующих к северу Уфы через улицу Ленина и нередко застревающих там в разнокалиберных пробках. Правда, раньше, когда стоимость проезда на 277-м не 25, а 20 рублей, я его любила чуть больше.

Невозможно было не обратить внимания, что в 7.30 автомобилей на дорогах значительно меньше, чем в девятом и десятом часу. Поворот с проспекта Салавата Юлаева через развязку на улице Заки Валиди, где обычно собирается серьезная пробка, на сей рах прошел почти безболезненно.

В салоне маршрутки чистенько, на стенах висят лицензии, схема движения, правила эксплуатации. Стены этого микроавтобуса, к счастью, не пестрят двусмысленными обращениями, на грани оскорбления их читателей. Правда, заинтриговала табличка о том, что в салоне ведется видеонаблюдение. Визуальный осмотр салона никаких видеокамер не выявил. Впрочем, возможно, они где-то замаскированы, но знатоки говорят, что предупреждение о камерах в маршрутках – это, скорее, шутка. На потолке висит освежитель воздуха, который помог «разбавить» аромат свежескушанной жареной рыбы. Исходивший от кого-то из пассажиров.

В салоне прохладно, не намного теплее, чем на улице, по этой причине окна запотели и даже слегка заледенели. С учетом того, что за окном еще потемки, остановки видно не очень четко. При этом водитель Роберт Магасумов (это имя значится на наклейке на стене маршрутки) остановки не объявляет. Из-за этого пара пассажирок едва не пропустили свои пункты назначения.

Водитель по мере движения в основном останавливался на каждой остановке, но почему-то решил проскочить «Горсовет», хотя в салоне были пустые места. Водитель кстати, вел микроавтобус очень ровно, без резких рывков - это важно.