Нелегал, перешедший в «Башавтотранс»: «Мы не знали, что работали нелегально»

Марат Сайранов около недели назад перешел вместе со своим микроавтобусом Ford из одной уфимской транспортной компании, работавшей нелегально, в «Башавтотранс» и рассказал об ощущениях.

- Ну, рано еще, конечно, говорить, неделю только работаю. Хотя бы месяц откатать надо. Но уже лучше вот что: отношение к водителям. Гаражный бокс есть теплый – до этого на стоянку ставил свой автобус, под открытым небом, – говорит Марат Сайранов.

У нелегального перевозчика он водил 255-й маршрут. Говорит, что его бывший работодатель не говорил никому, что работает нелегально – мол, все думали, что работают легально, а оказалось вон оно как.