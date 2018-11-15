На уфимском Нефазе обошлись без огнетушителя и контролера

09. 45. Остановка Калининский райсполком. Черниковка.

Ближе к десяти утра, когда час-пик пройден, здесь уже почти нет людей, а автобусы ходят не так часто. Вот и я прождала около десяти минут, чтобы сесть на 74, благодаря которому у меня более короткий маршрут. А все потому, что на 290 можно добраться до Нефтяника и Парка Победы, когда 74, обгоняя всех, рисует целый черниковский круг. На остановке обилие рекламы, табличка с названием остановки блекнет на фоне рекламы гриль-бистро. Но предпринимателя все же стоит поблагодарить: благодаря нему на остановке есть видеонаблюдение и освещение ночью.

Схема маршрутов едва заметна, обмотана скотчем. В нефазовском 290-м не очень уютно, грязно, кресла, хоть и очень удобные, ободраны, видна пыль. Замечаю, что на нужном месте нет огнетушителя, на одном из участков видны оголенные провода. Есть ли повод беспокоиться? Здесь нет контролера, все подходят к водителю. Не играет музыка, нет тв-рекламы.

Окна чистые. А самом автобусе довольно пусто, судя по всему, в течение всего дня они так и ездят. Общаюсь с пассажирами.

Уфимка Любовь Борисовна признается, что транспортная реформа в Уфе должна была пройти гораздо раньше. Из всего транспорта предпочитает ездить на автобусах-нефазах, принадлежащих "Башавтотрансу".

- Это наше лицо, лицо нашего города и республики. Я не против газелек, но не особо приветствую пазики. Показываю ей на оборванные сидения.

Уже на остановке вижу пыль, оседающую у остановки. Фото: Mkset.ru