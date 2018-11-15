Мы вернулись в 80-е, опять очереди: жители Инорса рассказали о беде с транспортом

Уфимский блогер Инайя Едренкина записала в рамках проекта мнения уфимских пассажиров, живущих в отдаленном районе Уфы Инорсе.

Для этого было решено сесть на 298 маршрут и проехать часть пути, общаясь с пассажирами:

Оксана, 42 года.

- Очень долгие интервалы, ждать приходится порой более 30 минут. То есть, если выходить из дома в 7:30, раньше 8 утра в маршрутку не попасть. Сейчас уже холодно и стоишь замерзаешь. В одну сторону минут 20 ехать, а вот обратно бывает, что и целый час по пробкам. Вот и посчитайте, сколько каждый день времени уходит, чтобы добраться до работы и обратно. Ладно, если сел в транспорт, порой еле втиснешься, стоишь на одной ноге - просто ужасно, один дискомфорт и руки опускаются порой.

Альбина, 35 лет.

- Меньше маршруток, больше народа, в некоторые районы вообще теперь добраться невозможно на общественном транспорте, Черкассы, например. Раньше ходили туда маршрутки, теперь нет. И раньше я со своей остановки ездила, а теперь иду пешком, чтобы сесть на конечной, так как стоять час пути тяжело. И интервалы были 3 минуты, а теперь вообще не знаешь, через сколько будет транспорт. Из Иглино мои друзья вообще несколько дней не могли выехать - из-за коллапса часть маршрутов отменили, потом вернули, но не сразу и было непонятно что делать, ведь ехать то нужно! В общем, сложновато стало, в удаленных районах даже не знаю, как люди выходят из положения.

Артур, 23 года.

- Раньше я на машине ездил, а сейчас она сломалась и приходится до работы добираться общественным транспортом. Мне не с чем сравнивать пока, ведь я пересел на маршрутки недавно, не могу сказать ничего плохого или хорошего. Да, порой приходится ждать дольше, чем хотелось бы, труднее добираться, народ набивается битком в маршрутку, но на УМПО сходит основная масса, им бы вообще вахту свою сделать - ведь заводчане в основном утром в транспорте.

Марина, 27 лет.

- Езжу в основном на машине, но бывает и на маршрутке удобнее до проспекта доехать. Еду не в час пик, поэтому терпимо. В самый коллапс лежала в больнице, родители пытались доехать навестить, но не смогли. Хорошо, что ничего серьезного не было и не потребовалась какая-то срочная помощь в тот момент.

Михаил, 47 лет.