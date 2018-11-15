Мы искали детей по всей Черниковке: уфимцы рассказали о проблемах 51-го маршрута

Невзрачная остановка, но такая важная для нескольких десятков уфимских детей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом находится коррекционная школа-интернат N 92". Дети с нарушением в развитии каждый учебный день приезжают на общественном транспорте. За годы учёбы они выучили маршрут: как доехать и на чем доехать. Им не нужна ни вывеска, ни расписание движения, которых на остановке и так нет.

Фото: Mkset.ru

Я уже стою больше 15 минут на остановке "Дмитрия Донского", маршрут N 51 так и не появился. Смотрю в приложение "Гугл.Карты" - выдаёт, что автобус должен приехать через 4 минуты. Но минуты уже прошли, а автобуса все нет.

"Я навсегда запомню 23 октября" - рассказывает Светлана Шишкина, учитель в коррекционной школе-интернат N 92. "Мы в одночасье потеряли всех своих учеников. Автобусы N51 не вышли в маршрут. Дети добирались другим транспортом, и конечно, выходя на незнакомых для них остановках, - терялись. Мы выбегали, встречали их, ловили детей по всей Черниковке. Ужасный был эпизод. Хорошо, что в итоге все нашлись".

Пока мы разговаривали, автобус так и не приехал. А исправно ездит только трамвай. Сейчас конечно ученики коррекционной школы-интернат приезжают в учебное заведение на другом маршрутном автобусе, через неделю более-менее ситуация устаканилась. Но какими нервами и переживаниями.