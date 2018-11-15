Мнение: Почему полное отслеживание транспорта в Уфе пока невозможно?
11.35 «Транспортный навигационный центр» в Уфе, Октябрьской революции, 34.
На этот вопрос корреспонденту Медиакорсети отвечает Артур Гимранов, инженер-программист «Транспортного навигационного центра».
- Приложение «Открытый транспорт» было выложено в сеть в январе 2015 года, а разрабатывалось оно в течение 2014 года. Над первой версией работали двое, сейчас в штате трое программистов. Команде удалось на самом-то деле немало. За несколько лет работы увеличилось количество маршрутов, добавились Стерлитамак и Учалы. Дальше - скорее всего, приложение появится в Салавате.
Почему нельзя сразу добавить абсолютно весь транспорт в Уфе? Изначально у нас был договор с «Башавтотрансом», а частных перевозчиков мы подключали по их желанию, которого особо-то и не было. Сейчас все меняется: ведутся переговоры по подключению троллейбусов и трамваев, хотя отслеживать их нет особого смысла: они ходят по четкому графику. Поэтому нам нужно только разрешение, чтобы показывать их на карте. Также в связи с последними изменениями( убрали нелегальные маршруты) появилось больше заявок от перевозчиков, чтобы добавить больше единиц в приложение.
Наша конечная цель: чтобы человек, который никогда не был в Уфе, смог составить оптимальный маршрут, а местный житель ежедневно и с комфортом мог добраться до работы или учебы.