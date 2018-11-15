Мнение: Иностранные студенты об общественном транспорте в Уфе

15.30. БГМУ

В Башкирском государственном медицинском университете ровно месяц назад начались занятия для студентов-первокурсников из Индии, Египта, Йемена, Ганны, Ирака и других стран. Чтобы добраться до университета большинство студентов пользуется 266 маршрутом (их общежитие находится на ул. Мингажева). Мы решили узнать у будущих медиков-иностранцев, насколько им нравится общественный транспорт в столице Башкортостана и удобно ли им пользоваться.

- Мне не нравится общественный транспорт в Уфе, потому что остановки находятся далеко, и водители иногда переполняют автобусы пассажирами», - делится своим мнением студент из Египта Мохамед Ельхавага.

- Здесь, правда, есть проблемы с транспортом. Некоторые водители не обращают внимание на светофоры, потому что хотят быстро проехать. В 266 автобусе я недавно увидел, как водитель общается с кем-то по рации. В прошлом году я жил в Воронеже, и никогда там такого не видел, - делится впечатлениями студент-дантист Амр-Халаф.

- Я всегда добираюсь на такси. Здесь трудно найти автобус. Их приходится очень долго ждать. Однажды я ждал автобус почти два часа, а потом заказал такси, - рассказывает Ахмед Хашим.